توقعات بترشيح هاري هاريس لمنصب السفير الأمريكي لدى سيول

أكتب :

2018-04-25 11:54:23

تحديث :

2018-04-25 17:52:43

توقعات بترشيح هاري هاريس لمنصب السفير الأمريكي لدى سيول

من المتوقع أن ترشح الحكومة الأمريكية الأدميرال البحري "هاري هاريس"، المرشح حاليا بالفعل لمنصب السفير الأمريكي لدى أستراليا، ليشغل منصب سفير واشنطن لدى كوريا الجنوبية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية، فإن إدارة "ترامب" تخطط لترشيح "هاريس" في منصب السفير الأمريكي لدى سيول، حيث ظل هذا المنصب شاغرا لفترة طويلة.
ويذكر أن "هاريس" كان يشغل منصب قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، وتم ترشيحه ليكون السفير الأمريكي القادم في أستراليا.
ونقلت التقارير عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن وزير الخارجية "مايك بومبيو" هو الذي يقف وراء هذا التغيير، حيث أوصى الرئيس "ترامب" بتعيين "هاريس" كسفير في كوريا الجنوبية بدلا من أستراليا.
وأضاف المسؤول أن "هاريس" أكد لـ"بومبيو" أنه مستعد لتولي دور السفير في سيول.


  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • التطبيق الجديد يشمل أخبار ومحتويات كي بي إس وورلد راديو مع الخدمات المُقدمة سابقا، من خلال تطبيقات منفصلة مثل أون إير، و نيوز بودكاست ، و هيا نتعلم الكورية ، و المطبخ الكوري...

<

1 / 4

>