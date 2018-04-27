بابا الفاتيكان يأمل في نجاح القمة بين الكوريتين

أعرب البابا فرانسيس عن أمنياته بعقد قمة ناجحة بين الكوريتين، قائلًا إنها ستكون فرصة جيدة لتحقيق المصالحة في شبه الجزيرة الكورية.

وذكر البابا الاجتماع التاريخي المرتقب بين الكوريتين خلال كلمته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، حيث قال إن القمة ستكون فرصة جيدة لبدء حوار شفاف ومسار واضح للمصالحة، من أجل ضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية والعالم بأسره.

وقال إنه يصلي من أجل الكوريين الراغبين في السلام، مؤكدا أن الكنيسة الكاثوليكية بأكملها ستكون قريبة منهم.

وأوضح أن الكرسي الرسولي يدعم ويشجع جميع المبادرات المخلصة لبناء مستقبل أفضل، باسم الصداقة والتواصل بين الشعوب.

وطلب البابا فرانسيس من المسؤولين السياسيين أن يتحلوا بالشجاعة النابعة من الأمل، وحثهم على الاستمرار بثقة في الطريق المؤدي إلى الخير للجميع.