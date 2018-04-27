الصين تعبر عن أملها في نجاح القمة بين الكوريتين

أكتب :

2018-04-27 10:17:22

تحديث :

2018-04-27 10:46:16

الصين تعبر عن أملها في نجاح القمة بين الكوريتين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون ينغ" إن الحكومة الصينية تأمل في تحقيق نتائج جيدة من محادثات القمة بين الكوريتين، بما يؤدي إلى إيجاد حل لقضايا شبه الجزيرة الكورية.
وكانت الصين قد أعربت مرارا عن استعدادها للقيام بدور فعال في حل قضايا شبه الجزيرة الكورية بصفتها طرفا موقعا على اتفاقية هدنة الحرب الكورية.
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بزيارة لكوريا الشمالية بعد انتهاء محادثات القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" المزمع عقدها في شهر يونيو القادم.

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محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
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