توقعات عالمية متفائلة بنتائج القمة بين الكوريتين

عبرت دول العالم عن توقعات متفائلة بنتائج محادثات القمة بين الكوريتين، قائلة إن لحظة اللقاء بين قائدي الكوريتين كانت لحظة تاريخية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي "سارا ساندرز" في بيان لها إن الحكومة الأمريكية تأمل في أن تحرز محادثات القمة بين الكوريتين تقدما نحو مستقبل يتحقق فيه السلام والازدهار لشبه الجزيرة الكورية.

كما عبرت عن أملها في إجراء مباحثات نشطة استعدادا لمحادثات القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، مؤكدة أن هذه المحادثات ستعقد خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ومن جانبها عبرت الحكومة اليابانية عن تقديرها للجهود التي بذلتها الكوريتان لتحقيق عقد محادثات القمة بينهما.

وأكد وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" على أهمية دفع كوريا الشمالية لاتخاذ تدابير تفصيلية بشأن حل القضايا المعلقة، ومنها نزع الأسلحة النووية والصاروخية بالإضافة إلى حل قضية اليابانيين المختطفين لديها.

كما عبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن أمل بكين في أن تحرز محادثات القمة الكورية نجاحا، وأن تمهد الطريق لحل قضايا شبه الجزيرة الكورية.

وتقوم وسائل الإعلام العالمية بتغطية جميع مراحل محادثات القمة الكورية وبثها تلفزيونيا على الهواء مباشرة.