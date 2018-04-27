روسيا ترحب بمحادثات القمة بين الكوريتين

رحبت الحكومة الروسية بمحادثات القمة بين الكوريتين رغم أن الحكومة الروسية لم تبد موقفا رسميا تجاه تلك القمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" في موجز صحفي أمس الخميس إن روسيا تأمل بإخلاص في أن تحقق محادثات القمة بين الكوريتين نجاحا.

وأضافت أن الحكومة الروسية تؤيد الجهود الدبلوماسية المبذولة لتحسين العلاقات بين الكوريتين معربة عن أملها في إيجاد حل حقيقي لقضية شبه الجزيرة الكورية.

ومن جانبه، قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي "نيكولاي باتروشيف" أن روسيا تهتم بتحسين الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن هذه المنطقة كانت أكثر المناطق توترا في العالم إلا أن الوضع تغير وتم خلق جو ملائم للمصالحة بين الكوريتين.

وكان وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" قد أكد يوم العاشر من شهر أبريل الجاري على أهمية تناول قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وقضية الأمن في شمال شرق آسيا ضمن إطار المحادثات النووية السداسية.