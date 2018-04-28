ترامب يقول إن الحرب الكورية سوف تنتهي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب الكورية سوف تنتهي، وذلك في تعليقه على القمة بين الكوريتين.

وجاءت تغريدته على موقع تويتر "سوف تنتهي الحرب الكورية!" تعليقا على اللقاء التاريخي بين الرئيس الكوري مون جيه إين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التي انعقدت في قرية الهدنة بانمونجيوم اليوم الجمعة، حيث اتفقا على وضع نهاية رسمية للحرب التي استمرت لمدة ٣ سنوات، والتي توقفت بهدنة وليس معاهدة سلام.

كما قال ترامب إنه على الأمريكيين أن يشعروا بالفخر بما يحدث الآن في كوريا، مشيرا إلى القمة التي انعقدت في دار السلام، في الجانب الكوري الجنوبي من قرية الهدنة.

وتفسَّر تعليقاته على أنها إيماءة موافقة لاتفاق قادة الكوريتين على إنهاء الحرب وتحويل الهدنة إلى معاهدة سلام، من خلال قمة ثلاثية مع الولايات المتحدة، أو رباعية بضم الصين أيضًا.

وفي تغريدة سابقة، رحب ترامب ببداية القمة بين الكوريتين، مضيفًا أن "أشياء طيبة تحدث الآن، لكن الزمن وحده سيؤكد ذلك".

