ترامب يقول إن الحرب الكورية سوف تنتهي

أكتب :

2018-04-27 22:15:56

تحديث :

2018-04-27 22:20:56

ترامب يقول إن الحرب الكورية سوف تنتهي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب الكورية سوف تنتهي، وذلك في تعليقه على القمة بين الكوريتين.
وجاءت تغريدته على موقع تويتر "سوف تنتهي الحرب الكورية!" تعليقا على اللقاء التاريخي بين الرئيس الكوري مون جيه إين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التي انعقدت في قرية الهدنة بانمونجيوم اليوم الجمعة، حيث اتفقا على وضع نهاية رسمية للحرب التي استمرت لمدة ٣ سنوات، والتي توقفت بهدنة وليس معاهدة سلام.
كما قال ترامب إنه على الأمريكيين أن يشعروا بالفخر بما يحدث الآن في كوريا، مشيرا إلى القمة التي انعقدت في دار السلام، في الجانب الكوري الجنوبي من قرية الهدنة.
وتفسَّر تعليقاته على أنها إيماءة موافقة لاتفاق قادة الكوريتين على إنهاء الحرب وتحويل الهدنة إلى معاهدة سلام، من خلال قمة ثلاثية مع الولايات المتحدة، أو رباعية بضم الصين أيضًا.
وفي تغريدة سابقة، رحب ترامب ببداية القمة بين الكوريتين، مضيفًا أن "أشياء طيبة تحدث الآن، لكن الزمن وحده سيؤكد ذلك".

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
ما هي خدمة RSS؟
  • ما هي خدمة RSS؟
  • خدمة RSS هي عبارة عن وسيلة سهلة تمكنك من الحصول على آخر الأخبار وأحدث المعلومات فور نشرها على مواقعك المفضلة على شبكة الإنترنت.

<

3 / 4

>