الدول المجاورة تعبر عن دعمها لنتائج قمة الكوريتين

رحبت دول الجوار الكوري بإعلان القمة بين الكوريتين الذي وقعه زعيما كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية يوم أمس الجمعة.

اعتبرت الصين القمة ناجحة، إذ قال المتحدث باسم وزارة خارجيتها "لو كانغ " إن النتيجة الايجابية للقمة ستسهم في المصالحة والتعاون بين الكوريتين والسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وحل قضية شبه الجزيرة الكورية سياسيا، مضيفا أن بكين ترحب وتهنئ بالنتيجة.

كما أبدى رئيس الوزراء الياباني " شينزو آبيه" ترحيبا بقمة زعيمي الكوريتين اللذين عقدا حوارا صريحا بشأن نزع السلاح النووي، فضلا عن التقدم في الخطوات الرامية إلى حل مختلف القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية. وقال إنه يتوقع بشدة أن تقوم بيونغ يانغ بعمل ملموس.

أما في روسيا فقد قال "دميتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين إن روسيا تقيم بشكل إيجابي للغاية القمة بين الكوريتين ونتائجها.

