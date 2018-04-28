ترامب: التشاور قائم حول دولتين محتملتين للقاء القمة مع كيم جونغ أون

أكتب :

2018-04-28 15:32:14

تحديث :

2018-04-28 15:50:50

ترامب: التشاور قائم حول دولتين محتملتين للقاء القمة مع كيم جونغ أون

قال الرئيس دونالد ترامب إن المواقع المحتملة لعقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد تم تضييقها إلى دولتين.
وتتوقع وكالات الأخبار الأمريكية أن الدولتين المشار اليهما هما سنغافورة ومنغوليا.
وفي مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض يوم الجمعة، قال ترامب إن واشنطن تقوم بعقد اجتماعات الآن وأنه يعتقد أن "بعض الأمور الجيدة يمكن أن تحدث فيما يتعلق بكوريا الشمالية".
جاءت هذه التصريحات بعد ساعات من تحول كيم إلى أول زعيم كوري شمالي يسير على أراضي كوريا الجنوبية لحضور قمة بين الكوريتين عقدت على الجانب الجنوبي من خط التماس العسكري بين الكوريتين.
وفي الوقت الذي هنأ فيه ترامب زعماء الجنوب والشمال بقمتهما التاريخية ، قال إن حملة الضغط القصوى ستستمر حتى يتم نزع السلاح النووي.

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