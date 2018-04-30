الكشف عن المزيد من تفاصيل اللقاء بين بومبيو وكيم جونغ أون

كشف وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن أنه قد بحث مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في بيونغ يانغ الطريقة التي سيتم من خلالها إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية "بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".

وأكد "بومبيو" على أهمية إيجاد حل سلمي للقضية النووية لكوريا الشمالية من خلال الوسائل الدبلوماسية، معربا عن اعتقاده بأن هناك فرصة حقيقية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال إنه سيطالب كوريا الشمالية باتخاذ إجراءات تؤكد على أن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية سوف يتحقق.

ومن جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" إن قرار ليبيا بالتخلى عن مساعيها لتطوير أسلحة نووية تحت حكم معمر القذافي يمكن أن يكون نموذجا يحتذي به بالنسبة لكوريا الشمالية.

وأضاف "بولتون" في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أمس الأحد، أنه يجب على كوريا الشمالية أن تظهر التزاما مشابها من أجل إقناع واشنطن بأنها جادة بشأن التخلى عن برامجها النووية.

وكانت ليبيا قد توصلت إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة في عام 2003، وقامت بتسليم المعدات الخاصة بإنتاج الأسلحة النووية إلى الولايات المتحدة وأعلنت عن إخلائها من الأسلحة النووية في عام 2005، وهو ما أدى إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2006.