ترامب يعقد اجتماعا مع كيم جونغ أون في غضون 4 أسابيع

أكتب :

2018-04-30 13:12:55

تحديث :

2018-04-30 13:28:26

ترامب يعقد اجتماعا مع كيم جونغ أون في غضون 4 أسابيع

أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تصريحات أدلى بها أول من أمس السبت أن اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيعقد في غضون الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، أي حتى أواخر شهر مايو، وذلك بشكل مبكر عما هو متوقعا له في أوائل شهر يونيو.
وفي مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم السبت، اتفق الرئيسيان على ضرورة عقد القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بأسرع ما يمكن للحفظ على قوة الدفع التي تولدت عن القمة الناجحة بين الكوريتين.
وأشاد "ترامب" في المكالمة الهاتفية بتأكد الكوريتين على الهدف المشترك في نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية.
وردا على ذلك، قال الرئيس "مون" إن رؤية الرئيس "ترامب" الشاملة قد أسهمت إسماها كبيرا في تحقيق نتائج جيدة للقمة الكورية.
واتفق الرئيسان الكوري والأمريكي على زيادة التعاون الوثيق للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن طريقة نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية.
كما حصر الرئيسان الأماكن المحتملة لاستضافة القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في موقعين أو ثلاثة فقط.

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