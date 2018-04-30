وزير الخارجية الصيني يزور كوريا الشمالية

قالت وزارة الخارجية الصينية إن الوزير "وانغ يي" سيقوم بزيارة لكوريا الشمالية خلال يومي الثاني والثالث من شهر مايو المقبل، أي بعد خمسة أيام من انعقاد محادثات القمة بين الكوريتين.

وأضافت الوزارة في بيان أصدره المتحدث باسم الوزارة "لو كانغ" أن زيارة "وانغ يي" جاءت بناء على دعوة وجهها له وزير الخارجية الكوري الشمالي "لي يونغ هو"، حيث يبحث الوزيران القضايا التي تهم المصالح المشتركة، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

ومن المتوقع ان يقدم الوزير الكوري الشمالي "لي يونغ هو" شرحا لنظيره الصيني "وانغ يي" حول نتائج محادثات القمة الأخيرة بين الكوريتين.

ومن المتوقع أيضا أن يقوم الوزير الصيني بزيارة للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال زيارته لكوريا الشمالية.