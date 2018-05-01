واشنطن وطوكيو تتفقان على الحفاظ على أقصى الضغوط ضد بيونغ يانغ

اتفق وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" مع وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" على الحفاظ على أقصى قدر من الضغوط على كوريا الشمالية، حتى يتخلى نظامها الحاكم عن برامجه النووية.

واجتمع "بومبيو" مع "كونو" في العاصمة الأردنية عمان أمس الاثنين، في أول زيارة له للشرق الأوسط، منذ توليه منصبه يوم الجمعة الماضي.

واتفقت واشنطن وطوكيو على مواصلة أقصى الضغوط على كوريا الشمالية حتى يتحقق نزع السلاح النووي، كما أكدتا عزمهما على مواصلة التنسيق المشترك فيما يتعلق بقضايا كوريا الشمالية.

وكان "بومبيو"، الذي اجتمع بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال زيارة سرية إلى كوريا الشمالية في أوائل شهر أبريل الماضي كمبعوث خاص من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، قد أوضح أيضًا للوزير الياباني "كونو" موقف كوريا الشمالية من قضية المواطنين اليابانيين المختطفين لديها منذ السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

