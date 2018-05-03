ترامب يقول إنه سيعلن قريبا موعد وموقع قمته المرتقبة مع كيم

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه سيتم الإعلان عن مكان وموعد القمة المرتقبة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال اليومين القادمين.

وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات في البيت الأبيض أمس الثلاثاء خلال اجتماع مع طاقم الطائرة لرحلة شركة طيران "ساوث ويست" وبعض المسافرين الذين كانوا على متنها، والتي أجبرت على الهبوط اضطراريا في "فيلادلفيا" بعد انفجار محركها، قبل أسبوعين.

ووصف "ترامب" الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بأنه "لطيف للغاية" عندما قال إن "ترامب" يستحق جائزة نوبل للسلام لجهوده مع كوريا الشمالية.

وكان الرئيس "مون" قد أعرب عن اعتقاده أول من أمس الاثنين بأن الرئيس الأمريكي يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام، مؤكدا على أن ما تحتاجه كوريا الجنوبية هو السلام فقط.

