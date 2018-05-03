قمة بين دول شمال شرق آسيا في طوكيو الأسبوع القادم

من المقرر أن يزور الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" العاصمة اليابانية طوكيو الأسبوع القادم من أجل عقد قمة ثلاثية تشمل دول شمال شرق آسيا الثلاث: كوريا الجنوبية والصين واليابان، وذلك قبل انعقاد القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وصرح "كيم أوي كيوم" المتحدث باسم الرئاسة في سيول اليوم الأربعاء بأن "مون" سيجتمع مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" ورئيس مجلس الدولة الصيني "لى كيه كيانغ" يوم الأربعاء القادم. وأوضح المتحدث أن الرئيس "مون" سيقدم خلال القمة الثلاثية تقريرا حول نتائج القمة الأخيرة بين الكوريتين، كما سيبحث مع الجانبين الصيني والياباني سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإقامة السلام الدائم في المنطقة.

ومباشرة بعد المحادثات الثلاثية، سيعقد "مون" محادثات ثنائية واجتماع غداء مع "آبيه" لمناقشة سبل تطوير العلاقات بين الدول الثلاث، والتعاون من أجل نزع السلاح النووي.

ويذكر أن هذه ستكون أول زيارة يقوم بها الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى اليابان منذ توليه مهام منصبه قبل حوالي عام، كما سيصبح أول رئيس كوري جنوبي يزور اليابان منذ الزيارة التي قام بها الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك" في عام 2011.

