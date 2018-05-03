توقعات بمطالبة الصين بعقد محادثات رباعية حول شبه الجزيرة الكورية

يقوم وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" بزيارة إلى كوريا الشمالية اليوم، وذلك بعد محادثات القمة التاريخية بين الكوريتين الأسبوع الماضى. وخلال رحلته التي تستغرق يومين، من المتوقع أن يتلقى "وانغ" تقريرا حول نتائج القمة بين الكوريتين، كما سيبحث الترتيب للزيارة المحتملة بواسطة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى بيونغ يانغ.



ونقلا عن الخبير في الشؤون الصينية "زاو تونغ"، قال تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" التي يقع مقرها في هونغ كونغ، إن زيارة "وانغ" تشير إلى أن بكين لديها إرادة قوية للمشاركة فى المحادثات المستقبلية المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.



وقال "زاو" الذي يعمل كباحث في برنامج السياسات النووية في مركز "كارنيغي – تسينغ هوا" للسياسات الدولية في بكين، إن الصين مهتمة بمعرفة ما تعنيه الكوريتان من تعهدهما يوم الجمعة بـ"العمل سويا لإنهاء الحرب الكورية رسمياً من خلال محادثات ثلاثية تشملهما مع الولايات المتحدة، أو محادثات رباعية تشمل الصين أيضا". وأوضح الباحث أن بكين قد تشعر بالقلق من أنها قد يُسمح لها بالمشاركة فقط بعد إجراء المحادثات بين الكوريتين والولايات المتحدة، ولذلك فقد يحاول "وانغ" إقناع بيونغ يانغ بضرورة عقد اجتماع رباعي تشارك فيه بكين.



