بكين تعرب مجددا عن تأييدها لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية

من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، الذي يزوركوريا الشمالية حاليا، بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" اليوم.

وبعد أن وصل "وانغ" إلى بيونغ يانغ بالأمس، التقى بنظيره الكوري الشمالي "لي يونغ هو" حيث قال إن الصين تؤيد تأييدا كاملا هدف نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، كما تعمل على تعزيز التواصل مع كوريا الشمالية وتسعى بشكل حثيث لحل قضايا شبه الجزيرة الكورية.

وردا على ذلك قال نظيره الكوري الشمالي إن مباحثات القمة الأخيرة بين الكوريتين تكتسب معنى تاريخيا مهما، وأن كوريا الشمالية ستتواصل بشكل وثيق لتعزيز الحوار مع الصين فيما يتعلق بنزع الأسلحة النووية وبناء نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية.

ويقول المحللون إن المباحثات بين وزيري الخارجية الكوري الشمالي والصيني تأتي بعد مرور 5 أيام فقط من عقد مباحثات القمة بين الكوريتين مما يشير إلى قلق الصين من تهميشها نتيجة لسرعة الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يتلقي الوزير الصيني بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" اليوم، حيث يناقش معه إطار المباحثات الرباعية التي تشمل الصين، إلى جانب الكوريتين والولايات المتحدة، للإعلان عن نهاية الحرب الكورية وبناء نظام للسلام.

أيضا من المتوقع أن يتم ترتيب جدول أعمال زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا الشمالية والتي من المتوقع إجراؤها بمناسبة مباحثات القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الصين تبذل جهودا حاليا لتعزيز التواصل مع كوريا الشمالية حاليا بدرجة أكبر من أي وقت مضى.

ومن المتوقع في هذا السياق أن يتم إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الصيني "شي جين بينغ" والرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بعد اللقاء بين الزعيم الكوري الشمالي ووزير الخارجية الصيني.