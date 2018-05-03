كوريا الشمالية تبدأ في سحب الأسلاك من أنفاق موقع التجارب النووية

أفادت الأنباء أن كوريا الشمالية بدأت في سحب الأسلاك من الأنفاق الموجودة في موقع التجارب النووية في "بونغ كيه ري"، وهي الخطوة الأولى نحو إغلاق الموقع.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية هذه الأنباء عن مصادر في المخابرات الأمريكية، لكنها لم تذكر مزيدًا من التفاصيل.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعهد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بإغلاق موقع التجارب النووية في مايو، وذلك خلال قمته مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" في قرية الهدنة في "بان مون جيوم" الأسبوع الماضي.

وأعلن "كيم" لاحقًا أنه سيدعو خبراء وصحفيين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، للكشف عن هذه الخطوة للعالم الخارجي.

ويُعرَف موقع "بونغ كيه ري" بأنه المنشأة النووية الرئيسية في كوريا الشمالية، وقد أجريت كوريا الشمالية جميع تجاربها النووية الست منذ أكتوبر 2006، في ذلك الموقع.

