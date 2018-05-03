واشنطن تتحقق من تقارير حول نقل 3 معتقلين أمريكيين في كوريا الشمالية

تسعى الولايات المتحدة للتأكد من التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، حول نقل 3 معتقلين أمريكيين في كوريا الشمالية إلى فندق، وذلك قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وقال تقرير نشرته وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول أمريكي، إن الحكومة الأمريكية تبحث في التقارير التي تفيد بنقل المعتقلين الأمريكيين من معسكر عمل إلى فندق بالقرب من بيونغ يانغ.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه ليس لديه تأكيد حول حدوث أي تغيير في وضع أولئك المعتقلين.

وكانت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية قد نقلت أمس الأربعاء عن الناشط "تشيه سونغ ريونغ"، الذي لديه اتصالاته في الشمال، قوله إن ثلاثة معتقلين أمريكيين من أصل كوري، وهم: "كيم هاك سونغ"، و"كيم سانغ دوك"، و"كيم دونغ تشول"، قد نُقِلوا في بداية أبريل، بعد تعليمات من السلطات العليا، وذلك نقلًا عن مواطنين في بيونغ يانغ.

وقال إن المعتقلين الثلاثة يقيمون بشكل منفصل، لكنه أضاف أنه يخرجون إلى جولات ويتلقون علاجًا طبيًّا ويتناولون طعامًا جيدًا.

