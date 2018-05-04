ترامب يلمح لإمكانية إطلاق سراح المعتقلين الأمريكيين في كوريا الشمالية

أكتب :

2018-05-03 17:04:45

تحديث :

2018-05-03 17:04:45

ترامب يلمح لإمكانية إطلاق سراح المعتقلين الأمريكيين في كوريا الشمالية

ألمح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى أن الأمريكيين الثلاثة المعتقلين في كوريا الشمالية يمكن أن يتم إطلاق سراحهم.
ونشر ترامب تغريدة على موقع تويتر أمس الأربعاء يقول فيها إن الإدارة السابقة استمرت طويلا تطالب بتحرير السجناء الثلاثة من معسكرات العمل الشمالية دون جدوى، وأضاف: انتظروا ما سيتم!".وتشير ملاحظاته إلى احتمال إطلاق سراحهم قبيل انعقاد القمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".
وتأتي هذه التصريحات بعدما نقلت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية عن الناشط "تشيه سونغ ريونغ"، الذي لديه اتصالات مع كوريا الشمالية، قوله إن المعتقلين الأمريكيين الثلاثة تم نقلهم من أحد معسكرات العمل إلى فندق قريب من بيونغ يانغ، بتعليمات من السلطات العليا.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>