ترامب يلمح لإمكانية إطلاق سراح المعتقلين الأمريكيين في كوريا الشمالية

ألمح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى أن الأمريكيين الثلاثة المعتقلين في كوريا الشمالية يمكن أن يتم إطلاق سراحهم.

ونشر ترامب تغريدة على موقع تويتر أمس الأربعاء يقول فيها إن الإدارة السابقة استمرت طويلا تطالب بتحرير السجناء الثلاثة من معسكرات العمل الشمالية دون جدوى، وأضاف: انتظروا ما سيتم!".وتشير ملاحظاته إلى احتمال إطلاق سراحهم قبيل انعقاد القمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وتأتي هذه التصريحات بعدما نقلت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية عن الناشط "تشيه سونغ ريونغ"، الذي لديه اتصالات مع كوريا الشمالية، قوله إن المعتقلين الأمريكيين الثلاثة تم نقلهم من أحد معسكرات العمل إلى فندق قريب من بيونغ يانغ، بتعليمات من السلطات العليا.

