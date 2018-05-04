وزير الخارجية الصيني يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي

التقى وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أمس الخميس في بيونغ يانغ.

وأكد "وانغ" على أهمية علاقات الصداقة بين الصين وكوريا الشمالية، مشيرا بذلك إلى ضرورة أن تلعب الصين دورا في حل قضايا شبه الجزيرة الكورية.

كما عبر عن تأييد بلاده للجهود التي تبذلها كوريا الشمالية لإنعاش اقتصادها وحل المخاطر الأمنية في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن بكين مستعدة لتقديم الدعم الأمني والاقتصادي لبيونغ يانغ في خطوات نزع السلاح النووي.

ومن جانبه عبر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن أمله في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، ووصف هذه العلاقات بأنها "تراث ثمين".