تأكيدات أمريكية حول إطلاق سراح 3 محتجزين لدى كوريا الشمالية

صرح "رودي جولياني" عمدة نيويورك السابق ومستشار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن ثلاثة مواطنين أمريكيين محتجزين في سجون كوريا الشمالية سيتم الإفراج عنهم في غضون اليوم الجمعة.

وجاء تصريح "جولياني" هذا في حديث لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، حيث أوضح أن الحكومة الأمريكية نجحت في إقناع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بالإفراج عن الأمريكيين الثلاثة.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال في تغريدة نشرها في صفحته على موقع تويتر إن الحكومات الأمريكية السابقة ظلت تطالب كوريا الشمالية بالإفراج عن الثلاثة أمريكيين المحتجزين لديها، إلا أن كوريا الشمالية لم تستجب لتلك المطالبات، وأضاف "تابعوا الأخبار"، مشيرا بذلك إلى أنه قد تم التوصل إلى اتفاق حول الإفراج عنهم وسط الاستعدادات لعقد اجتماع بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وكشفت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية عن أن المحتجزين الثلاثة قد تم نقلهم إلى فندق في بيونغ يانغ حيث يتلقون رعاية طبية.

كما قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن كوريا الشمالية قررت الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين، وأن وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو" قد اقترح الإفراج عنهم خلال زيارته للسويد في شهر مارس الماضي.