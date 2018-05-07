بومبيو يجري اتصالا هاتفيا بمسؤول صيني

أجرى وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" اتصالات هاتفيا بـ"يانغ جيه تشي" عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" إن المسؤوليْن الأمريكي والصيني أكدا على أهمية وجود علاقة ثنائية بناءة بين البلدين من أجل تحقيق نتائج للتعاون الثنائي.

وأضافت أن الجانبين ناقشا عددا من القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفقا على ضرورة التصدى للتهديد الذي تشكله كوريا الشمالية للاستقرار الإقليمي.

وتباحث الجانبان حول سير الاستعدادات لمحادثات القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وجاء هذا الاتصال الهاتفي ضمن سعي الولايات المتحدة للاستمرار في فرض عقوبات قصوى على كوريا الشمالية حتى تحصل على وعود واقعية من كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أوضحت أنها لن تقدم أي تعويضات لكوريا الشمالية دون اتخاذ بيونغ يانغ إجراءات تفصيلية لنزع سلاحها النووي بشكل كامل.