وسائل الإعلام الصينية تؤكد على ضرورة عقد القمة الأمريكية الكورية الشمالية

أكدت وسائل الإعلام الصينية على ضرورة عقد محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، معربة عن قلقها من التهديد العسكري الأمريكي وتوجيه كوريا الشمالية تحذيرا شديد اللهجة إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وأشارت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية اليوم إلى أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية وجهت تحذيرا للولايات المتحدة، وقالت إن تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية قد تحقق عن طريق بذل جهود مكثفة.

وحذرت الصحيفة من أن المجتمع الدولي سيشعر بخيبة أمل، وأن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستواجهان خسائر في حالة عودة مسار التفاوض بينهما إلى نقطة الصفر.

وقالت إنه لا يزال هناك اختلاف كبير في وجهتي نظر البلدين اللذين لا يثقان في بعضهما البعض.

وأكدت على ضرورة عقد محادثات القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ لكسر الجمود في التفاوض بينهما، مشيرة إلى أهمية أن تظهر الولايات المتحدة موقفا رياديا لحل القضايا الصعبة المعلقة بشكل سلمي وزيادة الثقة المتبادلة بينهما.

ومن جانبها، قالت صحيفة الشعب الصينية إن كوريا الشمالية أظهرت موقفا جديا لتحسين العلاقات بين الكوريتين وحل قضايا شبه الجزيرة الكورية، لكنها عبرت عن غضبها بسبب الضغوط والتهديد العسكري من جانب الولايات المتحدة .

وأكدت أن الحوار والتفاوض هما أفضل طريقة للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية .

وأضافت أن الصين ستلعب دورا فعالا في إيجاد حل سياسي لقضية شبه الجزيرة الكورية وإحراز سلام دائم فيها بالتعاون مع المجتمع الدولي.