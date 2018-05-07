سام سونغ الـ19 من حيث تصنيف العلامات المفضلة في الولايات المتحدة

أكتب :

2018-05-07 13:04:13

تحديث :

2018-05-07 13:18:25

سام سونغ الـ19 من حيث تصنيف العلامات المفضلة في الولايات المتحدة

احتلت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات المرتبة التاسعة عشرة في تصنيف العلامات المفضلة للمستهلكين الأمريكيين.
وطبقا لتقرير صادر عن شركة "مورنينغ كونسالت" الأمريكية المتخصصة في استطلاعات الرأي العام اليوم، احتلت "سام سونغ" المرتبة الثالثة من بين الشركات التي ليست لديها مقر رئيسي داخل الولايات المتحدة، والمرتبة الثانية من بين الشركات المنتجة للأدوات الكهربائية المنزلية متغلبة على شركتي "ويرلبول" و"ميكروسوفت" الأمريكيتين.
وكانت شركة "مورنينغ كونسالت" قد أجرى استطلاعا للرأي العام خلال الفترة من شهر يناير وحتى مارس الماضي على 250 ألفا من المواطنين البالغين الأمريكيين، وقامت باختيار أفضل 25 علامة مفضلة لدى المستهلكين الأمريكيين باستخدام نتائج ذلك الاستطلاع. 

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