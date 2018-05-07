توقعات بأن يكون التفتيش النووي على كوريا الشمالية الأكبر حجما في التاريخ

توقع تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تكون عملية التفتيش على المنشآت النووية في كوريا الشمالية الأكبر حجما في التاريخ.

وقال التقرير أمس الأحد إن المنشآت النووية الكورية الشمالية تتمركز في مساحة واسعة تضم أكثر من 400 مبنى، منها مبنيان على الأقل توجد فيهما مفاعلات نووية، ويتم في مبنى من هذين المبنيين إنتاج مادة البلوتونيوم المستخدمة في إنتاج الأسلحة النووية.

وأشار إلى أن عملية التنفيش النووي على كوريا الشمالية قد تحتاج إلى عدد أكبر من المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية البالغ عددهم حوالى 300 مفتش.

وقالت الصحيفة إنه من الضروري أن يشارك المزيد من الخبراء العسكريين الغربيين في عملية التفتيش على المنشآت النووية في كوريا الشمالية، مؤكدة على أهمية أن يقدم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" دعمه لعملية التفتيش الدولي.