واشنطن تحذر بيونغ يانغ من إطلاق أي قمر صناعي باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية

أكتب :

2018-05-07 14:04:57

تحديث :

2018-05-07 14:47:55

واشنطن تحذر بيونغ يانغ من إطلاق أي قمر صناعي باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية

قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا إن وزارة الخارجية الأمريكية أوضحت أن إطلاق كوريا الشمالية لأي نوع من الأقمار الصناعية باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية سينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت عن تعليق تجاربها النووية والصاروخية الباليستية خلال الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم التي عقدت يوم العشرين من شهر أبريل الماضي برئاسة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". 
ووفقا للقرار الذي تم تبنيه خلال ذلك الاجتماع، ستقوم كوريا الشمالية بتعليق تجاربها النووية وتجارب إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بدءا من يوم الحادي والعشرين من شهر أبريل، كما ستغلق موقع "بونغ كيه ري" النووي.

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