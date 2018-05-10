وزير الخارجية الأمريكي يزور كوريا الشمالية للتحضير للقمة

أكتب :

2018-05-09 10:45:33

تحديث :

2018-05-09 10:45:33

وزير الخارجية الأمريكي يزور كوريا الشمالية للتحضير للقمة

صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الثلاثاء بأن وزير خارجيته "مايك بومبيو" قد توجه إلى كوريا الشمالية للتحضير للقمة المرتقبة بين واشنطن وبيونغ يانغ.
وأضاف "ترامب" خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، أن الوزير "بومبيو" في طريقه الآن إلى كوريا الشمالية. وقال إنه يتم حاليا وضع خطط وبناء العلاقات بين الجانبين، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى تحقيق مستقبل من الرخاء والأمن للجميع، بمساعدة الصين وكوريا الجنوبية واليابان.
وقال أيضا إن موقع وموعد اجتماعه مع "كيم" قد تم تحديده، لكنه لم يذكر أي تفاصيل في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بإمكانية الإفراج عن ثلاثة أمريكيين معتقلين لدى كوريا الشمالية، قال "ترامب" إنه سيتم الكشف قريبًا عن هذا الموضوع وأنه سيكون رائعًا لو تم إطلاق سراحهم.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يسافر فيها "بومبيو" إلى بيونغ يانغ للإعداد للقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد زار كوريا الشمالية لأول مرة خلال عطلة عيد الفصح مطلع الشهر الماضي.

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