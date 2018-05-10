واشنطن وبكين تؤكدان على ضرورة استمرار العقوبات على بيونغ يانغ

أكتب :

2018-05-09 10:46:40

تحديث :

2018-05-09 10:46:40

واشنطن وبكين تؤكدان على ضرورة استمرار العقوبات على بيونغ يانغ

اتفق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع نظيره الصينى "شى جين بينغ" على ضرورة مواصلة العقوبات ضد كوريا الشمالية حتى تفكك بشكل دائم برامجها النووية والصاروخية.
وقال البيت الأبيض إن "ترامب" و"شى" توصلا إلى هذا الاتفاق خلال محادثة هاتفية جرت بينهما أمس الثلاثاء، حيث تبادل الجانبان الآراء حول القمة المفاجئة التي عقدها الرئيس الصيني مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يومي أمس وأول من أمس في مدينة "داليان" الساحلية الصينية.
ووفقا لتقرير بثته قناة "سي سي تي في" الصينية الحكومية، أعرب "شي جين بينغ" عن دعمه للقمة المرتقبة بين "ترامب" و"كيم"، وحث الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على بناء الثقة بينهما واتخاذ إجراءات تدريجية من أجل حل القضايا المعلقة من خلال الحوار والمفاوضات.
كما دعا الولايات المتحدة إلى وضع المخاوف الأمنية لكوريا الشمالية في الاعتبار، معربا عن استعداده لأن تقوم بكين بدور نشط فى تحقيق نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية وإرساء السلام الدائم فى المنطقة.

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