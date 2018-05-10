ترامب ينسحب من الاتفاق النووي مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن الولايات المتحدة قررت الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، ووصف الاتفاق بأنه "معيب في جوهره". وأعلن "ترامب" أمس الثلاثاء عن هذا القرار في مؤتمر صحفي عقده في مقر الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، حيث أضاف قائلاً إن الاتفاق مع إيران كان "رهيبا".

وتعهد "ترامب" أيضاً بإعادة فرض أعلى مستوى من العقوبات على إيران، كما وقّع على أمر تنفيذي بفرض عقوبات على أي شركة أجنبية تواصل التعامل معها.

وكانت الاتفاقية النووية الإيرانية التي أبرمت في عام 2015 اتفاقية طويلة الأجل تم التوصل إليها بين إيران وست دول كبرى، هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، وقد وافقت طهران بموجبها على الحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" إن التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران يرسل إشارة واضحة جدًا إلى كوريا الشمالية بأن الولايات المتحدة لن تقبل باتفاقيات غير كافية.



