واشنطن تسعى للتوصل لاتفاق مماثل لاتفاق 1992 لنزع الأسلحة النووية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" إن تخلي الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي الإيراني يعتبر بمثابة رسالة واضحة جدا إلى كوريا الشمالية مفادها أن واشنطن لن تقبل باتفاقات غير كافية.

وأدلى "بولتون" بهذا التصريح أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفى، بعد أن أعلن الرئيس الامريكى "دونالد ترامب" أن بلاده قررت الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف "بولتون" أن قرار "ترامب" بالانسحاب من الاتفاق سيؤثر على إيران، كما سيؤثر على القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، حيث إنه يعد بمثابة رسالة موجهة إلى بيونغ يانغ تقول إن الرئيس "ترامب" يريد "اتفاقا حقيقيا". وشدد "بولتون" على أن الولايات المتحدة تطالب بإزالة كل عناصر البرنامج النووي الكوري الشمالي، والتخلي عن برامج تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، بنفس الشكل الذي وافقت به كوريا الشمالية على ذلك في إعلان نزع الأسلحة النووية المشترك بين الكوريتين في عام 1992. وأضاف أن وزير الخارجية "مايك بومبيو" سوف يناقش هذه القضايا خلال زيارته الحالية إلى كوريا الشمالية، التي تستهدف إجراء المزيد من الاستعدادات للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".





