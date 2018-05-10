الكشف عن زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين

أكتب :

2018-05-09 15:17:12

تحديث :

2018-05-09 17:13:37

الكشف عن زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين

تم الكشف عن زيارة مفاجئة قام بها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى مدينة "داليان" الصينية حيث اجتمع مع الرئيس الصيني "شي جينغ بينغ" في دار الضيافة "بانغ تشوي داو". 
وجاء هذه المباحثات قبل عقد القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، كما تعد ثاني لقاء يجمع بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الصيني.
وحضر القمة عدد من كبار مسؤولي البلدين في مجال الشؤون الدبلوماسية والأمنية.
وخلال المباحثات، قال الرئيس الصيني إن شبه الجزيرة الكورية تتحول نحو تخفيف التوتر والحل السياسي، مؤكدا على دعمه لتوجه كوريا الشمالية لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وحل قضايا شبه الجزيرة الكورية عبر الحوار.
وردا على ذلك، قال الزعيم الكوري الشمالي إن نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية هو الموقف الكوري الشمالي الثابت. وأشارإلى أن بيونغ يانغ لا تحتاج إلى الأسلحة النووية إذا تم التخلص من السياسات العدائية والتهديدات الأمنية ضدها. 
ويرى المراقبون أن مباحثات القمة الكورية الشمالية الصينية استهدفت إظهار التضامن بين البلدين قبل انعقاد القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
وبعد انتهاء زيارته إلى الصين والتي استمرت يومين، عاد "كيم" إلى بلاده على متن طائرة خاصة بعد ظهر أمس.

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