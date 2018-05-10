ترامب يؤكد إطلاق سراح 3 أمريكيين كانوا محتجزين لدى كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن ثلاثة أمريكيين كانوا معتقلين لدى كوريا الشمالية قد تم إطلاق سراجهم وأنهم الآن في طريقهم إلى الولايات المتحدة بصحبة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" على متن طائرة خاصة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير "بومبيو" التقى مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وأجرى معه مباحثات مثمرة حول القمة المرتقبة بين البلدين، وأنه تقرر موعد ومكان القمة التي ستستغرق يوما واحدا.

وقد أعرب ترامب في تغريدة نشرها على صفحته على موقع تويتر عن سعادته بالأخبار التي تفيد بأن الوزير "بومبيو" على متن الطائرة الآن ومعه الأمريكيين الثلاثة وأنهم في حالة جيدة، وقال إنه يتطلع إلى الالتقاء بهم، مشيرا إلى أن "بومبيو" أجرى لقاء جيدا مع الزعيم الكوري الشمالي، وتم الاتفاق على موعد ومكان القمة الكورية الشمالية الأمريكية.

وقال ترامب إن الأمريكيين الثلاثة سيصلون إلى قاعدة "اندريو" الجوية في ولاية ميريلاند القريبة من واشنطن في الساعة الثانية من صباح اليوم بتوقيت المنطقة الشرقية الأمريكية، وأضاف أنه سيستقبلهم في المطار.

ومن جانبه قال الوزير بومبيو أيضا إنه أجرى مناقشات مثمرة مع الزعيم كيم وأنه سعيد بالعودة مع الأمريكيين الثلاثة إلى البلاد.

وأفاد المراسلون المرافقون للوزير الأمريكي بأن بومبيو قد زار كوريا الشمالية صباح أمس بتوقيت كوريا حيث أجرى حوارا مع "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم وغيره من المسؤولين على مأدبة غداء، ثم التقى بالزعيم الكوري الشمالي بعد ظهر أمس حيث اتفقا على إطلاق سراح المحتجزين الثلاثة الأمريكيين، وأجريا مناقشات بشأن جدول أعمال وموعد ومكان القمة الكورية الشمالية الأمريكية، ثم بدأ رحلة العودة في وقت متأخر من ليلة أمس.

الجدير بالذكر أن هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها بومبيو إلى بيونغ يانغ ويتلقي خلالها بالزعيم الشمالي، وكانت الزيارة الأولى في شهر مارس الماضي.





