عقد القمة بين ترامب وكيم جونغ أون في سنغافوره يوم 12 يونيو

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الخميس إنه سيلتقى بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في سنغافوره يوم الثاني عشر من شهر يونيو القادم.

وأضاف "ترامب" في تغريدة على "تويتر" أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ستحاولان أن تجعلا من تلك القمة لحظة خاصة جدا للسلام العالمي.

الجدير بالذكر أن سنغافوره تتمتع ببنية تحتية أمنية قوية، كما تعتبر دولة محايدة تتوفر فيها العناصر الأمنية والحراسية والإعلامية.

وكان من المحتمل عقد هذه القمة قبل قمة مجموعة السبع المقرر عقدها يومي الثامن والتاسع من شهر يونيو القادم في مدينة تورنتو الكندية إلا أنه تم تحديد موعدها ليكون بعد انتهاء قمة مجموعة السبع.

ومن المتوقع أن تتركز القمة بين "ترامب" و"كيم جونغ أون" على جدول أعمال نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، والإعلان عن انتهاء الحرب الكورية، وتوقيع اتفاقية للسلام، وتقديم تعويضات لكوريا الشمالية مقابل نزع أسلحتها النووية.

ومن جانبها عبرت وزارة خارجية سنغافوره عن أملها في أن تؤدي القمة الأمريكية الكورية الشمالية إلى زيادة احتمالات السلام في شبه الجزيرة الكورية.