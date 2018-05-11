ترامب يرسل رسالة شفوية إلى كيم جونغ أون تحمل اقتراحا جديدا

أجرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية تغطية واسعة النطاق للقاء الذي جري بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ووزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو".

ونشرت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحكم نبأ يتعلق باللقاء بينهما في الصفحة الأولى مع ثماني صور.

كما بث التلفزيون المركزي الكوري الشمالي تقريرا وصلت مدته إلى 7 دقائق حول زيارة الوزير الأمريكي "بومبيو" لكوريا الشمالية ولقائه مع الزعيم "كيم جونغ أون".

وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أرسل رسالة شفوية إلى الزعيم "كيم" تحمل اقتراحا جديدا .

وأضافت أن الزعيم "كيم" عبر عن رضائه عما توصل إليه من اتفاقات في اجتماعه مع الوزير الأمريكي "بومبيو".

ويرى المراقبون السياسيون أن تغطية وسائل الإعلام الكورية الشمالية واسعة النطاق هذه تشير إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد توصلتا إلى اتفاق بشأن تفاصيل محادثات القمة بينهما، وأن كوريا الشمالية تحاول إقناع مواطنيها بضرورة عقد محادثات القمة مع الولايات المتحدة وإحداث تغيير في سياساتها تجاه واشنطن.