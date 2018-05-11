بومبيو يبحث مع كيم جونغ اون سبل الانفتاح الاقتصادي لكوريا الشمالية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" إن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قد أكد خلال لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أنه سيتم فتح مستقبل مشرق أمام كوريا الشمالية إذا قررت نزع أسلحتها النووية بالمستوى الذي تطلبه الولايات المتحدة.

وجاء تصريح "نويرت" في مقابلة أجراها معها قناة "كي بي إس" فور الإعلان عن مكان وموعد محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية .

وأضافت أن الوزير الأمريكي "بومبيو" بحث مع "كيم جونغ أون" القضايا المتعلقة بالانفتاح الاقتصادي لكوريا الشمالية والذي سيتم تناوله في القمة المرتقبة بين الرئيس "ترامب" والزعيم "كيم " في شهر يونيو القادم.

وفيما يخص نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، قالت "نويرت" إنه مازالت أمام الجانبين قضايا يجب حلها لتحقيق هذا الهدف، مشيرة بذلك إلى وجود فجوة بين وجهتي نظر واشنطن وبيونغ يانغ في هذا الشأن.