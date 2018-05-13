البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدفع من أجل "إخلاء شامل وكامل من الأسلحة النووية"

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "سارا ساندرز" أمام الصحفيين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل "إخلاء شامل وكامل من الأسلحة النووية".

كما أشارت أيضًا إلى أن العملية قد تحركت في الاتجاه الصحيح، وأن الولايات المتحدة ستواصل أقصى الضغوط حتى يتم نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية. يأتي هذا شهرا قبل القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأوضحت المتحدثة أن كوريا الشمالية أوقف اختبارات الصواريخ البالستية وتطوير برنامجها النووي، وذلك لمنح الثقة في إرادتها نزع الأسلحة النووية.

وأضافت أن واشنطن ترغب في رؤية شيء ما يحدث وتأمل أن تفعل بيونغ يانغ الأمر الصحيح ليس فقط لمصلحتها، بل لمصلحة العالم بأسره.





