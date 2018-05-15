قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الولايات المتحدة ستسمح لقطاعها الخاص بالاستثمار في البنية التحتية لكوريا الشمالية، إذا وافقت بيونغ يانغ على تفكيك كامل لأسلحتها النووية.

وأعرب "بومبيو" عن ترحيبه بإعلان كوريا الشمالية عن تفكيك موقع تجاربها النووية، ووصف هذا الإعلان بأنه أول إجراء جيد سيسهم في التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستسمح لقطاعها الخاص بالاستثمار في كوريا الشمالية إذا قامت بيونغ يانغ بنزع أسلحتها النووية بشكل كامل ولا رجعة فيه.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" قد قالت يوم الجمعة الماضي إن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قد بحث مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" القضايا المتعلقة بالانفتاح الاقتصادي لكوريا الشمالية.

وفي اليوم التالي، أكد "بومبيو" إن اتخاذ كوريا الشمالية إجراءات جريئة وسريعة لنزع سلاحها النووي سيضمن دعم الولايات المتحدة لها من أجل ازدهارها.

وشدد "بومبيو" على أن الولايات المتحدة ستقدم ضمانات أمنية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في سياق التوصل إلى اتفاق لنزع بيونغ يانغ أسلحتها النووية.

ومن جانبه، قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي "جون بولتون" إن إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية يشمل كافة جوانب برنامجها النووي، بما في ذلك إنتاج اليورانيوم والبلوتونيوم.