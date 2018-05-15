أدنوك الإماراتية تخطط لاستثمار 45 مليار دولار في التكرير والبتروكيماويات

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أنها تخطط لاستثمار 45 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة لتوسيع عملياتها في التكرير والبتروكيماويات.

وعرض "سلطان الجابر" الرئيس التنفيدي لـ"أدنوك" هذه الخطة أمس الأحد خلال مؤتمر عقد في أبوظبي وشارك فيه رؤساء تنفيذيون لشركات نفطية كبرى من مختلف دول العالم.

وأضاف أن شركة "أدنوك" التي تتطلع لأن تصبح لاعبا عالميا في هذا القطاع ستبني أكبر منشآت في العالم لتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات، ودعا الشركاء الحاليين والجدد للتعاون مع الشركة الإماراتية في بناء مجمع متطور ومنظومة صناعية عالمية رائدة للتكرير والبتروكيماويات في منطقة "الرويس".

وتخطط "أدنوك" لتوسيع عمليات التكرير والبتروكيماويات في الرويس من خلال إضافة مصفاة ثالثة لزيادة الطاقة الإنتاجية بحوالي 600 ألف برميل يوميا حتى عام 2025، وهو ما سيرفع إجمالي الطاقة التكريرية المحتملة إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

وكانت الحكومة الإماراتية قد عبرت عن موقف إيجابي بشأن مشاركة الشركات الكورية في تنفيذ مشروع الرويس خلال زيارة الرئيس الكوري "مون جيه إين "للإمارات العربية المتحدة في شهر مارس الماضي.