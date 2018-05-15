إسرائيل تقتل 55 فلسطينيا احتجوا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

قتلت القوات الإسرائيلية أمس الاثنين ما لا يقل عن 55 فلسطينيا على الحدود مع غزة، حيث احتج عشرات الآلاف من الفلسطينيين على افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس.

وقال تقرير نشرته وكالة "أسوشيتيدبرس" للأنباء، إن السلطات الفلسطينية أعلنت عن مصرع 55 متظاهرًا على الأقل، قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية بينما أصيب أكثر من 2700 خلال المظاهرات.

ومن جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن إحدى طائراته المقاتلة قصفت خمسة أهداف في مرفق تدريب تابع لحركة حماس في غزة.

وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل "ديفيد فريدمان" قد أعلن عن افتتاح السفارة الامريكية الجديدة فى احتفال أقيم فى منطقة "أرنونا" في جنوب القدس أمس الاثنين، وهو نفس اليوم الذي يوافق الذكرى السبعين على تأسيس إسرائيل. ورغم سقوط العديد من القتلى رحب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بذلك اليوم ووصفه بأنه "يوم عظيم لإسرائيل"، وقال إنه يعتقد أن قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس سيساعد في نهاية المطاف على إقامة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويذكر أن القدس، التي تعتبر موقعًا مقدسًا لدى أتباع الأديان الإسلامية واليهودية والمسيحية، يطالب بها كل من الإسرائيليين والفلسطينيين كعاصمة لهم.