صرحت كوريا الشمالية بأنها ستشارك في الجهود العالمية الرامية إلى حظر تجارب الأسلحة النووية قبل عقد مباحثات القمة مع الولايات المتحدة في الشهر القادم مما جذب أنظار الاهتمام.

وكان "هان ديه سونغ" السفير الكوري الشمالي في جنيف يصر على أن الأسلحة النووية تمثل وسيلة بلاده للدفاع عن الذات، إلا أنه قال في مؤتمر نزع الأسلحة الذي عقد في مقر الأمم المتحدة أمس إن كوريا الشمالية ستشارك في التطلعات والجهود الدولية فيما يتعلق بحظر التجارب النووية الشامل. يذكر أن إعراب كوريا الشمالية عن المشاركة في حظر التجارب النووية الشامل يجئ لأول مرة.

وتحظر المعاهدة إجراء تجارب نووية حتى للأغراض السلمية.

ورغم أن 166 دولة بما فيها كوريا الجنوبية قد وافقت على هذهالمعاهدة الدولية إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد لأنها لم تفِ بشرط سريان مفعولها في حالة موافقة 44 دولة تمتلك أسلحة نووية أو قادرة على تطويرها. وحتى الآن لم توافق عليها 5 دول وهي الولايات المتحدة والصين ومصر وإيران وإسرائيل، كما لم توقع عليها كوريا الشمالية والهند وباكستان.

,يرى المراقبون أن تصريح السفير الكوري الشمالي يشير إلى استعداد كوريا الشمالية للانضمام إلى معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة قبل انعقاد مباحثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.