عقد منتدى للتعاون اللوجستي بين كوريا الجنوبية والصين في مدينة "إينغ كو" الصينية أمس، لمناقشة مبادرة تستهدف ربط كوريا الجنوبية بكوريا الشمالية وشمال شرق الصين بالسكك الحديدية وغيرها.

ويذكر أن مدينة "إينغ كو" تقع في الجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة "لاونيغ" الصينية، حيث يبدأ خط السكك الحديدي "يوراسيا" الذي يربط آسيا بأوروبا.

وشهد المنتدى تركيزا على مناقشة سبل الازدهار المشترك في كوريا الجنوبية والصين معا باستخدام هذه الميزة الجغرافية.

كما شهد المنتدى اهتماما كبيرا بمبادرة بناء نطاق الحياة اليومية الذي يربط سيول بكوريا الشمالية وشمال شرق الصين، وذلك بناء على المناخ السلمي الأخير في شبه الجزيرة الكورية.

كما أشار خبراء البلدين إلى تطابق أهداف المبادرة الصينية "الحزام والطريق"، وأهداف السياسة الكورية الجديدة تجاه الشمال، مؤكدين على ضرورة التعاون بينهما.

وحضر المنتدى عمدة مدينة "إينغ كو"، وهو ما يعتبر أمرا نادر الحدوث، منذ بدء الإجراءات الانتقامية الصينية ضد سيول بسبب قرار نشر نظام "ثاد " في كوريا.

ويرى المحللون أن الصراعات الكورية الصينية بشأن نظام "ثاد" بدأت تشهد نقطة تحول جديدة بمناسبة استئناف عقد المنتدى لأول مرة منذ 3 سنوات، بعد أن كان قد توقف نتيجة للخلافات بين البلدين.





