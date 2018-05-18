كوريا الشمالية قادرة على استعادة موقع بونغ كيه ري النووي خلال شهور

قالت مصادر في المخابرات الأمريكية إنه حتى لو أزالت كوريا الشمالية موقع "بونغ كيه ري" للتجارب النووية، فسوف يمكنها استعادته وإجراء تجارب نووية فيه خلال بضعة أشهر.

ونقلت القناة الدبلوماسية الأمريكية "دبلومات" عن وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية هذا التقييم بناء على مراقبة الأنشطة النووية الكورية الشمالية، موضحة أنه رغم الاحتياج إلى وقت لإعادة استخدام موقع "بونغ كيه ري" النووي بعد إجراء تغييرات عليه، إلا أنه لا يوجد شيء لا يمكن استعادته في هذا الشأن.

وكانت سلطات المخابرات الأمريكية قد أوضحت في تقارير سابقة صدرت قبل انعقاد مباحثات القمة بين الكوريتين يوم 27 من الشهر الماضي، أن كوريا الشمالية قد بدأت في إزالة بعض القطع والمنشآت المهمة في موقع "بونغ كيه ري" النووي.