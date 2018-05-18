اتصال هاتفي بين مستشاريْ الأمن القومي الكوري والأمريكي

أكتب :

2018-05-17 11:44:15

تحديث :

2018-05-17 16:54:35

اتصال هاتفي بين مستشاريْ الأمن القومي الكوري والأمريكي

صرح "جون بولتون" مستشار الأمن القومي الأمريكي بأنه تبادل الآراء مع نظيره الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ"، عبر الهاتف، حول خلفية وأبعاد البيان الصادر عن المسؤول الكوري الشمالي "كيم كيه كوان" أمس حول القمة بين بيونغ يانغ وواشنطن.
جاء ذلك خلال مشاركة "بولتون"في برامج إذاعي أمس، حيث قال إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره "جونغ أوي يونغ"، واتضح له أنه حتى الجانب الكوري الجنوبي لا يعرف شيئا عن نوايا كوريا الشمالية بوضوح، إلا أن كل الاحتمالات قائمة.
وكان المسؤول الكوري الشمالي "كيم كيه كوان" قد أصدر بيانا عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قال فيه إنه إذا حاولت إدارة ترامب إجبار بيونغ يانغ على التجريد النووي من طرف واحد، فإن كوريا الشمالية لن تشارك في الحوار وسوف تعيد النظر في مسألة عقد القمة مع الولايات المتحدة الأمريكية.


[Photo : YONHAP News]

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