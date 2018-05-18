الرئيس الصيني يعرب عن دعمه للحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ مع مسؤولين من الحزب الحاكم في كوريا الشمالية حيث أعرب لهم عن دعمه لجهود كوريا الشمالية في تطوير اقتصادها، وتحسين علاقاتها مع كوريا الجنوبية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شين خوا"، فقد عقد شي اجتماعًا في بكين مع وفد من حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، حيث قال إن الصين تدعم تحسن العلاقات بين الكوريتين، وتعزيز الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، وتنمية كوريا الشمالية لاقتصادها.

كما وصف زيارة الوفد إلى الصين بأنها "خطوة هامة" نحو تفعيل التفاهم المتبادل بين البلدين الحليفين، والذي تم التوصل إليه من خلال القمتين اللتين جمعتا بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن تعزز الدولتان التعاون والتبادلات بينهما، لتطوير العلاقات الودية الثنائية بعد زيارة الوفد.

يُذكر أن الوفد الكوري الشمالي وصل إلى بكين يوم الاثنين الماضي، ويرأسه باك تيه سونغ، عضو المكتب السياسي ونائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال، وسوف يقوم الوفد بزيارة المنشآت الاقتصادية في الصين.

