البيت الأبيض يتبع نموذج ترامب وليس النموذج الليبي

قلل البيت الأبيض من أهمية تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الذي دعا مؤخرًا إلى تطبيق النموذج الليبي لنزع الأسلحة النووية على كوريا الشمالية.

وعندما سُئِلت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هوكابي ساندرز عن هذا الأمر أجابت بأنها لم تطلع على ذلك النموذج كجزء من أي نقاشات.

وقالت إن البيت الأبيض يتبع "نموذج الرئيس ترامب"، موضحة أن ترامب هو أفضل المفاوضين، وسيدير المفاوضات بالطريقة التي يراها مناسبة.

وكانت كوريا الشمالية قد اعترضت على تصريحات جون بولتون التي طالب فيها كوريا الشمالية باتباع "النموذج الليبي" للتخلي عن الأسلحة النووية أولًا، وتعويضها عن ذلك في مرحلة لاحقة.

وحول تهديد كوريا الشمالية بالانسحاب من القمة المخطط لها مع الولايات المتحدة، قالت ساندرز أيضًا إن الولايات المتحدة ما زالت تأمل في انعقاد القمة، وأضافت أن هذا التهديد كان أمرًا تتوقعه الولايات المتحدة تمامًا، وأن ترامب "مستعد لمفاوضات صعبة".

وقالت إن كوريا الشمالية إذا أرادت اللقاء فسوف تكون الولايات المتحدة مستعدة، وإذا لم تكن فإن الولايات المتحدة ستواصل "حملتها لممارسة أكبر قدر من الضغوط" عليها.

