وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تدعو مجموعة العشرين لدعم إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية

من المقرر أن يشارك تشو هيون، النائب الثاني لوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، الاجتماع المقبل لوزراء خارجية مجموعة العشرين، الذي سينعقد في الأرجنتين.

وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الخميس إن تشو سينضم إلى الاجتماع الذي سيُعقَد في بيونس أيريس، بالنيابة عن وزيرة الخارجية الكورية كانغ كيونغ هوا.

وقالت الوزارة إن تشو سوف يوضح خلال الاجتماع النتائج الرئيسية للقمة الكورية التي عقدت في الشهر الماضي. كما سيسعى إلى الحصول على دعم مجموعة العشرين، من أجل تحقيق الإخلاء الكامل لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وتحقيق السلام الدائم في المنطقة، من خلال إنجاح القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وعلى هامش الاجتماع، الذي سيبدأ يوم الأحد ويستمر لمدة يومين، سيعقد تشو محادثات ثنائية مع نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان.

