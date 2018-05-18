ترامب يؤكد عدم السعى لتطبيق النموذج الليبي على كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن الولايات المتحدة لا تسعى لتطبيق النموذج الليبي على كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي.

وجاء هذا التصريح أمس الخميس ردا على سؤال حول ما إذا كانت سيتم تطبيق النموذج الليبي الذي يقضي بالتخلي عن البرنامج النووي أولا، وتقديم تعويضات لاحقا، على كوريا الشمالية.

وتعهد "ترامب" بتقديم ضمانات أمنية قوية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في حالة التوصل إلى اتفاق بشأن التخلي عن برنامجه النووي.

كما أكد مجددا أن الولايات المتحدة ستقدم تعويضات اقتصادية لكوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الزعيم "كيم" سيبقى هناك وسيحكم بلاده وستكون بلاده غنية جدا.

وقال إن النموذج الليبي قد يتم استخدامه فقط في حالة عدم تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح لبيونغ يانغ بأن تمتلك سلاحا نوويا.

وفيما يخص تهديدات كوريا الشمالية بالانسحاب من القمة المرتقبة المقررة يوم الثاني عشر من شهر يونيو القادم، أشار "ترامب" إلى أنه قد حدث تحول في موقف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بعد زيارته الثانية الأخيرة للصين.

لكنه قال إن الاستعدادات للقمة المرتقبة بينه وبين "كيم" تجرى حاليا بشكل سلس.

[Photo : YONHAP News]