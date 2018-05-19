الحكومة تحقق في وجود كوريين بين ضحايا حادث تحطم طائرة في كوبا

قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها تحقق فيما إذا كان أي من مواطنيها على متن الطائرة التي تحطمت بالقرب من مطار في العاصمة الكوبية هافانا يوم الجمعة.

ذكر مسؤول بوزارة الخارجية اليوم السبت أن سفارة كوريا الجنوبية لدى المكسيك على تواصل مع السفارة الكوبية لدى المكسيك وشركة الطيران الكوبي لمعرفة ما إذا كان هناك كوريون بين الضحايا.

وقال المصدر إن الوزارة على اتصال أيضا بمجموعات من المجتمع الكوري ووكالة كوريا الجنوبية لتشجيع التجارة في كوبا لمعرفة ما إذا كان هناك أي كوريين أصيبوا أو قتلوا في حادث تحطم الطائرة.

وذكرت وسائل إعلام كوبية أنه يعتقد أن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم بعد تحطم طائرة بوينغ 737 عند اقلاعها من مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.