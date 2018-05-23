طائرة الصحفيين الأجانب تغادر بكين إلى كوريا الشمالية

غادرت الطائرة التي تحمل صحفيين أجانب ممن تمت دعوتهم لحضور التفكيك المخطط لموقع التجارب النووية الرئيسي في كوريا الشمالية، مطار بكين الدولي، متجهة إلى كوريا الشمالية.

وقد استقل صحفيون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا رحلة جوية تابعة لشركة طيران كوريو، من مطار بكين الدولي، صباح اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر أن تغادر الطائرة إلى كوريا الشمالية في الساعة التاسعة من صباح اليوم، ولكن تم تأجيل موعد إقلاعها نحو 50 دقيقة. ومن المتوقع أن تتجه الطائرة مباشرة إلى وونسان، حيث جُهز مركز الصحافة ونزل خاص للصحفيين الأجانب.

ولم يتمكن الصحفيون الكوريون الجنوبيون من الانضمام إلى الوفد بسبب رفض سفارة كوريا الشمالية في بكين إصدار تأشيرات لهم حتى صباح الثلاثاء.

وقد رفضت كوريا الشمالية مرة أخرى تلقي قائمة الصحفيين من خلال مكتب الاتصال في قرية الهدنة اليوم الثلاثاء، قائلة إنها لم تتلق أي توجيه من بيونغ يانغ. وقد أعربت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية عن أسفها للرفض الكوري الشمالي.

وقد قرر الوفد الصحفي الكوري الجنوبي المؤلف من ثمانية أعضاء العودة إلى كوريا الجنوبية، وقالت الحكومة الكورية إنها ستراقب الوضع عن كثب، وتنتظر الفرصة لتمكينهم من زيارة كوريا الشمالية.

كانت كوريا الشمالية قد دعت صحفيين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا وكوريا الجنوبية إلى حضور حدث تفكيك موقع التجارب النووية في بونغي-ري، في الفترة ما بين 23 و25 مايو.



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