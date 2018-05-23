الولايات المتحدة تصك عملة تذكارية للقمة مع زعيم كوريا الشمالية

أصدرت الحكومة الأمريكية عملة تذكارية تحمل صورة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، قبل قمتهما التاريخية في سنغافورة الشهر المقبل.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن البيت الأبيض كشف النقاب عن العملة المعدنية أمس الاثنين بالتوقيت المحلي.

ويظهر على الجانب الأمامي من العملة صورتين نصفيتين للزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي أمام العلمين الوطنيين للبلدين، كما تحمل عبارة "محادثات السلام" باللغة الكورية.

ويظهر على الجانب الخلفي البيت الأبيض والقوات الجوية الأمريكية وطائرة رئاسية أمريكية.

ومن المقرر عقد القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في 12 من يونيو في سنغافورة، وقد هددت كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا الشهر بإلغاء القمة، متحججة بالمناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.



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